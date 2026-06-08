Wie kann ich möglichst lange unabhängig zu Hause leben und dennoch im Ernstfall schnell Hilfe erhalten? Und wie kann ich sicherstellen, dass meine Eltern oder Großeltern auch dann im Notfall gut versorgt sind, wenn ich selbst nicht in der Nähe wohne oder gerade im Urlaub bin? Diese und ähnliche Fragen treiben viele ältere Menschen und ihre Angehörigen um. In der neuen Hausnotruf-Sprechstunde in der Villa Malta in Frankenthal beraten die Malteser Senioren und deren Familien kostenfrei über sicheres Wohnen in den eigenen vier Wänden und schnelle Hilfe im Notfall. Die Sprechstunde findet ab 16. Juni jeden zweiten Dienstag von 11 bis 13 Uhr in der Villa Malta, Mörscher Straße 95, statt. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich. Die Kundenbetreuer der Malteser stehen dabei laut Mitteilung des Hilfsdienstes für alle Fragen zur Verfügung, geben Tipps und beraten rund um den Hausnotruf-Service. Bei Interesse kann auch ein persönlicher Hausbesuch vereinbart werden. Die zweite Sprechstunde ist am 30. Juni.