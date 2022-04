Zwei Restmüllcontainer haben nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Mahlastraße vor einem Mehrparteienhaus gebrannt. Die Ursache für das Feuer , das Zeugen gegen 4 Uhr gemeldet und selbst gelöscht hatten, ist noch unbekannt. Die Ermittler suchen allerdings ihrer Pressemitteilung zufolge nach Anwohner, die etwas Verdächtiges bemerkt haben könnten. Laut Polizei habe der „beherzte Einsatz“ derjenigen Nachbarn, die den Brand gemeldet hatten, verhindert, dass Flammen auf einen Baum übergreifen konnten oder in der Nähe parkende Autos beschädigt wurden. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.