In Frankenthal werden deutlich mehr Grün- und Gartenabfälle produziert als in vergleichbaren Kommunen im Umkreis. 8815 Tonnen wurden im vergangenen Jahr auf der Kompostanlage der Firma Wagner und im Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) entsorgt, was allein fast ein Drittel des gesamten Abfallaufkommens (27.830 Tonnen) ausmacht.

Mit 172 Kilogramm Grünschnitt pro Einwohner erreichte die Stadt im Jahr 2019 einen Spitzenwert. Zum Vergleich: In Neustadt waren es lediglich 62 Kilogramm, in Ludwigshafen 49 Kilogramm. Dass Frankenthal