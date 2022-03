Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2.30 Uhr in der Mahlastraße in Frankenthal mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Wie genau das passiert ist, ist laut Polizei bislang unklar. Neben den Containern wurden zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Autos ebenfalls beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.