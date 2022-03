Es ist ein Dankeschön an das wegen Corona besonders beanspruchte Personal: „Mörschliebe“, ein Projekt hinter dem fünf Frauen aus dem Frankenthaler Vorort stehen, hat Gutscheine an die Stadtklinik übergeben.

2680 Euro hat das Projekt „Mörschliebe“ im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von weihnachtlicher Dekoration und Marmeladen eingenommen. Den Erlös lässt die fünfköpfige Gruppe junger Frauen wohltätigen Zwecken zukommen. „Anfangs war das wie ein kleines Baby, inzwischen ist es richtig groß geworden“, blickt Judyta Henß auf fünf Jahre „Mörschliebe“ zurück. Ursprünglich hatten sich Simone Marino, Carolin Wild, Manuela Kirschke, Beate Bentz und Henß zusammengetan, um für den Mörscher Weihnachtsmarkt zu basteln. Ihr Ziel: Möglichst viel Umsatz mit selbst hergestellten Waren erzielen, und den Erlös einem guten Zweck zuführen.

Mit Selbstgemachtem und Gebasteltem sind die engagierten Frauen mittlerweile so erfolgreich, dass die Nachfrage nach ihren gemeinsam hergestellten Adventsdekorationen und Brotaufstrichen von Jahr zu Jahr steigt.

Gelungene Überraschung

Profitiert haben davon am vergangenen Mittwoch auch die Mitarbeiter der Frankenthaler Stadtklinik: 73 Kinogutscheine à zehn Euro wechselten ihre Besitzer, fünf davon hat laut Henß Christian Kaltenegger, Chef des Frankenthaler Lux-Kinos, gespendet. Die Freude über die gelungene Überraschung war groß. Mitarbeiter der Notaufnahme, der Intensiv- und der Covid-Station zeigten sich sehr berührt bei der Übergabe.

In der ersten „Corona-Welle“ habe es noch viel Anteilnahme und eine große Dankbarkeit gegenüber dem Klinikpersonal gegeben. Mittlerweile denke kaum mehr einer an sie, so die Vertreter der drei Klinik-Abteilungen. Daher seien die jetzt überreichten Gutscheine eine Wertschätzung, die besser sei, als jeder nett gemeinte Applaus.

Bereits im Januar hatte „Mörschliebe“ 1000 Euro an den Förderverein der Grundschule Mörsch übergeben und auch, wie schon im vergangenen Jahr, jeweils 500 Euro an den Schifferstadter Kindernotarzt Ingo Böhn und an das Dudenhofener Kinderhospiz Sterntaler gespendet.

„Jetzt heißt es erstmal durchatmen, denn wir sind ausverkauft“, sagt Judyta Henß. Wahrscheinlich werde auch dieses Jahr wieder Erdbeermarmelade eingekocht, kündigt die 35-Jährige an. „Vielleicht entsteht in der Zwischenzeit auch eine neue Idee, wie wir das Sortiment erweitern können“, überlegt Henß. Strickmützen und Stofftaschen seien so schon dazu gekommen. Wer Interesse an Produkten der „Mörschliebe“ hat, kann sich bei ihr unter Telefon 0176 83121874 melden.