Mit dem Satzungsbeschluss des Stadtrats am Mittwochabend hat das Mörscher Projekt „Westlich des Friedhofs“ nach dem Votum von Ortsbeirat und Planungs- und Umweltausschuss die vorerst letzte Hürde im seit 2019 laufenden Bebauungsplanverfahren genommen. Wie berichtet, sollen auf dem etwa einen halben Hektar großen Gelände eine Kindertagesstätte und zwei Doppelhäuser errichtet werden. Die Grünen haben sich in allen beteiligten Gremien gegen die Pläne ausgesprochen, weil für seine Umsetzung sechs Linden gefällt werden müssen. Mörschs Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD) bezeichnete das Vorhaben als wichtigen Schritt für den Vorort. Es werde nicht nur in kleinerem Umfang Wohnraum geschaffen, sondern auch die Nachfrage bei der Kinderbetreuung befriedigt.