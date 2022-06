Die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ lädt am Samstag, 11. Juni, zum Mitmachen ein. In Frankenthal beteiligt sich die Vereinigte Turnerschaft (VT). In Bad Dürkheim und Umgebung gibt es sechs Sport- und Bewegungsangebote für verschiedene Altersklassen.

Bereits zum zweiten Mal läuft die Aktion des Landes Rheinland-Pfalz. Frankenthals Bewegungsmanagerin Christine Oehme-Gourgues lädt mit der Vereinigten Turnerschaft (VT) dazu ein, an diesem Tag aktiv zu werden. Es sind, obwohl seit 2021 im Amt – ihre ersten Termine in eigener Verantwortung. Auch die Arbeit der vom Land eingesetzten Bewegungsmanager wurde von der Corona-Pandemie ausgebremst. „Ich bin froh, dass sich die VT am Bewegungstag mitwirkt. In Frankenthal waren die Vereine ja gerade durch ihre aktive Teilnahme am Strohhutfest stark eingebunden“, sagt Oehme-Gourgues.

Das Strohhutfest habe sie persönlich genutzt, um sich bei den Vereinen an deren Ständen vorzustellen. Die Reaktionen seien durchweg positiv gewesen. Oehme-Gourgues möchte nach eigener Aussage ein Netzwerk zwischen den Vereinen herstellen, die Plattform des Landes dafür nutzen, für die Vereine und deren Angebote zu werben. „Ohne Konkurrenzdenken sollten gemeinsame Aktionen zum Schnuppern in die verschiedenen Sportangebote der Stadt auf die Beine gestellt werden.“

Passend zu dem in Frankenthal am Freitag startenden Stadtradeln will die VT um 10 und 11.15 Uhr jeweils 45 Minuten die Teilnehmer auf dem Vereinsgelände am Nachweideweg fitmachen für das Fahrradfahren. Das Motto: „Schmiere nicht nur dein Fahrrad, sondern auch deine Gelenke.“ Übungsleiterin Stephanie Kleber will die Fitness und Koordination der Teilnehmer stärken. Diese sollten mit dem Rad kommen, das ist aber kein Muss. Die DJK Eppstein wollte sich mit einem Sportfest auf dem eigenen Sportgelände beteiligen. Dieses Angebot sei aber kurzfristig abgesagt worden, informierte DJK-Vorsitzender Peter Maischein.

„Wir möchten möglichst viele Menschen in Bewegung bringen“, sagt Britta Blankenfuland, Bewegungsmanagerin des Kreises Bad Dürkheim. Es gibt verschiedene Angebote zum Schnuppern. „Vielleicht ist etwas dabei, bei dem man bleiben kann“, nennt Blankenfuland das Ziel der Aktion. Sie betont, dass das Angebot bewusst niederschwellig gehalten sei, niemand solle sich scheuen, mitzumachen. Das gilt besonders für ihre Aktion Waldyoga und Slowjogging. Eine einstündige Auszeit im Wald, für alle, die sich gerne dort bewegen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr im Haardtweg 4 in Bobenheim am Berg. Um 13 Uhr startet die Bewegungsmanagerin dann gemeinsam mit dem Pfälzerwald Verein zu einer Familienwanderung zum Ungeheuersee. Der Weg ist für Kinderwagen geeignet und bis zum See ungefähr zweieinhalb Kilometer lang. Dort erwartet die Teilnehmer gemütliches Beisammensein mit Getränken vom Ausschank und Bratwürsten vom Grill. Der Rückweg erfolgt dann je nach Laune und Sitzfleisch individuell. Start ist in der Neumayerstraße 27 in Weisenheim am Berg.

Um 14 Uhr lädt Erika Müller-Kupferschmidt an der Saline zu Bewegung trifft Inklusion. Alle Altersklassen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator, sind eingeladen, sich gemeinsam mit der Sportinklusionslotsin 30 Minuten zu bewegen und Spaß zu haben. Treffpunkt ist auf dem Wurstmarktparkplatz vor dem Hotel Mercure. Es existieren übrigens schon zwei solche Gruppen mit großem Erfolg jeweils montags um 11 Uhr und mittwochs um 17 Uhr. Die Anmeldung für alle diese Angebote erfolgt unter blankenfuland@gmail.com.

Der Laufclub Bad Dürkheim bietet um 15 Uhr im Stadion neben einem Lauf-Schnuppertraining mit Trainer Gholam Allboje für alle Altersgruppen auch ein Nordic Walking-Techniktraining an. Nordic Walking Trainer Steffen Franck zeigt Interessierten, wie es richtig geht. Eine begrenzte Anzahl an NW-Stöcken steht zum Ausleihen zur Verfügung. Für beides bitte geeignete Sport-/Laufschuhe mitbringen und unter wolfgangschantz@yahoo.de anmelden.

Ein vielfältiges Programm bieten die beiden Sportlehrerinnen Margarete und Monika Göbel auf dem Reitplatz des Margaretenhofes im Bruch 9 in Bad Dürkheim unter dem Motto „Barfuß im Sand, wie am Strand“ an. Jede Einheit dauert ca. 20 Minuten und ist als Einzelangebot gedacht. Es geht los um 7 Uhr mit Gymnastik für Frühaufsteher, um 9 Uhr folgt ein propriozeptives Fußtraining, um 9:30 Uhr dann Rückenfit. Tipps für ein effektives individuelles Trainingsprogramm für zuhause gibt es um 10 Uhr, um 10.30 Uhr 15-Minuten-Fit mit Tabata. Um 17 Uhr geht es um die Verbesserung von Koordination und Stabilität mit Übungen aus der Neuroathletik. Um 17.30 Uhr gibt es ein Hals-Nacken-Programm gegen Verspannungen, um 18.30 Uhr geht es um Faszienmassage, gefolgt von Stretching um 19 Uhr, bevor es um 19.30 Uhr Bewegung mit Hund heißt. m.goedel@freenet.de

Auch in Ludwigshafen gibt es eine Reihe von Veranstaltungen. Unter anderem kann im Südweststadion ab 9.15 Uhr das Sportabzeichen abgelegt werden. Die BKK Pfalz beteiligt sich ebenfalls mit einem Sommerbiathlon und einem Barfußpfad im Stadionvorgelände.

Noch Fragen?

Alle Informationen rund um den Bewegungstag am Samstag und das gesamte Programm auch der anderen Regionen gibt es unter: land-in-bewegung.rlp.de/de/bewegungstag-2022.