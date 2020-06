Ab Sonntag, 14. Juni, ändert sich nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Frankenthal der Linienweg der Buslinie 84, die den Hauptbahnhof mit dem Norden Ludwigshafens verbindet. Zum Fahrplanwechsel entfallen demnach die Haltestellen Altenheim, Hallenbad und Kugelfang. Hinzu kommen auf der neuen Strecke die Haltestellen Kalkofenweg (bisher Pegulan), Ostpark (neue Haltestelle), Nachtweideweg und Finkenweg. Diese Haltestellen gehen vom Linienbündel Frankenthal – also der Linie 464 – in das Linienbündel Ludwigshafen mit der Linie 84 über. Die Haltestelle Mierendorffstraße entfällt. Mit der im September 2015 in Betrieb genommenen Buslinie 84, wurde das Angebot der RNV zwischen den nördlichen Stadtteilen Ludwigshafens und Frankenthal verbessert. Die Anpassung des Fahrtwegs schafft nach EInschätzung des Unternehmens „in beiden Richtungen eine attraktive und schnelle Fahrtmöglichkeit“. Auf der Linie 84 gilt Montag bis Samstag ein 20-Minuten-Takt. Sonntags fährt der Bus einmal in der Stunde.