Wer keine Lust auf kurzfristige Quarantäneregelungen und explodierende Preise bei Mietwagen, Hotel und Flug hat, der bleibt diesen Sommer vielleicht mal zuhause. Wir wollen wissen: Wie verbringen Sie Ihre freien Tage in Frankenthal und Umgebung?

Ob auf der Hängematte unter einem schattigen Baum, umringt von Grünpflanzen, mit einem Buch auf dem Balkon oder eher aktiv mit Wanderungen und Radtouren in der Region – man kann es sich im zweiten Corona-Sommer auch hier in der Vorderpfalz ganz schön machen. Vielleicht haben Sie sogar einen liebevoll gestalteten Garten oder einen anderen Lieblingsplatz, den Sie uns gerne zeigen wollen? Oder ein paar gute Ausflugtipps in der Nähe, von denen andere Leser profitieren können? Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Nachricht per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de oder an die Postadresse der RHEINPFALZ-Lokalredaktion, Glockengasse 12, 67227 Frankenthal. Bitte geben Sie für Rückfragen eine Telefonnummer an.