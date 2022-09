Im Kleinerweg in Bobenheim hat am Samstagmorgen um 5.30 Uhr ein Lastwagen gebrannt. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug vollständig in Flammen, die durch die Freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim gelöscht wurden. Die Wehrleute verhinderten, dass das Feuer auf eine in der Nähe befindliche Halle übergriffen. Am Lkw entstand Totalschaden. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind laut Polizei derzeit noch unklar. Die Beamten ermitteln weiter. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 313-0 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.