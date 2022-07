Einen Schwelbrand in einer Müllpresse auf dem Gelände des Globus-Markts hat die Bobenheim-Roxheimer Feuerwehr am Montag gelöscht. Allerdings war das nicht so einfach, wie Wehrleiter Kai Neiheiser berichtet. Der recht große Container mit mehreren Kubikmetern Papierabfall konnte nämlich zunächst nicht geöffnet werden, und die Entsorgungsfirma war nicht greifbar. Mit Erfindungsgeist sei es schließlich doch gelungen, berichtet Neiheiser.

Rauch in der Lagerhalle

Neben der Frankenthaler Wehr war auch der Betriebshof der Gemeinde zu Hilfe gerufen worden, denn die fest gepresste Papiermasse musste mit einem Radlader zerteilt werden. Und dann gab es noch das Problem, dass viel Rauch in die Lagerhalle von Globus gezogen war und diese belüftet werden musste. Der Einsatz mit 15 Mann und vier Fahrzeugen habe schließlich von 12.38 bis fast 16 Uhr gedauert, so Neiheiser. Die Brandursache sei unklar.