Einer der 29 Preise des achten Jugend-Engagement-Wettbewerbs ist am Wochenende in Mainz von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an das Frankenthaler Projekt „Skatepark“ verliehen worden. „Die 29 ausgezeichneten Projekte zeigen auf vielfältige Weise, wie viel junge Menschen mit ihrer Kreativität, ihrem Mut und ein wenig Unterstützung in Rheinland-Pfalz bewegen können“, lobte Dreyer in der Staatskanzlei. „Wir nehmen die Ideen von jungen Leuten für demokratische Prozesse sehr ernst. Unserer Demokratie tut es gut, wenn man sie jung denkt.“ Bereits seit 2019 ist eine Gruppe um die Sprecher Kevin Neufeld und Tom Lutz mit der Stadtverwaltung, deren Kinder- und Jugendbüro und den Anwohnern neben dem Skatepark in gemeinsamen Gesprächen und Diskussionen bezüglich des Neubaus einer Skateanlage an einem geeigneteren Standort als dem bisherigem im Pilgerpfad. Für verschiedene Standorte seien Vor- und Nachteile benannt. Die Hauptkriterien dabei: Lärmschutz und zentrale Lage. Anschließend soll laut Mitteilung der Landesregierung ein Bauunternehmen einen Grundriss der neuen Anlage planen.