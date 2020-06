Erst hatte er es eilig, dann aber doch noch Zeit, eine Autofahrerin zur Rede zu stellen, schildert die Polizei Frankenthal einen Fall von Nötigung im Straßenverkehr, der sich am Dienstag gegen 21 Uhr ereignet hat. Auf der L 523 am Ortsausgang Frankenthal in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim habe sich ein Autofahrer an der dortigen Baustelle vordrängen wollen, doch eine Pkw-Fahrerin hatte sich bereits auf der Spur eingeordnet. Daraufhin sei der Mann auf die linke Fahrspur gewechselt, habe die Frau überholt und bis zum Stillstand ausgebremst. Danach sei er aus seinem Auto ausgestiegen, auf den Wagen der Frau zugegangen und habe sie zur Rede gestellt. Erst als ein Motorradfahrer anhielt, um sich zu erkundigen, was passiert sei, drehte der Mann ab und fuhr davon. Der Beschuldigte ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach dem Motorradfahrer als Zeugen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-100, sowie per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.