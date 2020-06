Nach der Sommerpause soll der Spielbetrieb laut Jans wieder aufgenommen werden. Die Verantwortlichen seien derzeit in der Programmplanung. Auf der Internetseite www.daswormser.de sind bislang nur wenige Termine veröffentlicht. So wird beispielsweise am 22. Oktober der Kabarettist Alfons mit einem Best of aus 25 Jahren erwartet. Eine Comedy-Wissenschaftsshow für Familien gibt es am 23. Oktober. Der Kabarettist Mathias Richling hat sich für 11. Dezember angekündigt. Am 14. März hatte die Stadt Worms ihre Freizeiteinrichtungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Alle geplanten Veranstaltungen im Wormser Theater und auf der Kleinkunstbühne im Lincoln-Theater wurden daraufhin abgesagt.