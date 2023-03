Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pianist Wolfgang Müller-Steinbach und Violinist Martin Merger bestreiten am Sonntag, 1. November, 17 Uhr, in der Versöhnungskirche ihr erstes gemeinsames Konzert in Frankenthal. Das vor wenigen Monaten gegründete Duo spielt Werke von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und dem nahezu vergessenen Felix Draeseke.

Es sind keine leichten Stücke, die sich die beiden Frankenthaler Wolfgang Müller-Steinbach und Martin Merger, die über einen Artikel in der RHEINPFALZ zueinander fanden, für ihr erstes