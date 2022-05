„Wir sagen danke“ – unter dieses Motto hat der Frankenthaler Lions-Club das von ihm organisierte und veranstaltete Open-Air-Konzert am Samstag, 14. Mai, gestellt. Der Dank des Service-Clubs geht an die Mitarbeiter der Stadtklinik und bezieht sich auf deren Einsatz während der zurückliegenden beiden Pandemie-Jahre. Auf der Wiese hinter dem Krankenhaus spielen ab 15 Uhr bei freiem Eintritt drei Bands: die Dubbeglasbrieder Olli Herrmann und Willi Brausch, die Frankenthaler Urgesteine The Fossils mit Klinik-Arzt Dieter Jost an der Gitarre und gegen 18.30 Uhr dann die Südpfälzer Gruppe „Die dicken Kinder“. Auf dem Gelände wird es neben Speise- und Getränkeständen auch eine Hüpfburg für kleine Besucher geben. Club-Präsident Josef Haltenberger zufolge hätten viele Spender die Veranstaltung ermöglicht. Unterstützt werde das Event zudem vom Privatsender RPR1 und den Stadtwerken. Klinik-Mitarbeiter erhielten vor Ort einen Verzehrbon im Wert von acht Euro, so Haltenberger.