Mela Aydin ist genervt. Und das ist die Elternsprecherin der städtischen Kindertagesstätte Mehrgenerationenhaus nicht erst, seit die Corona-Pandemie im Frühjahr geregelte Abläufe noch schwieriger gemacht hat als unter normalen Umständen. Sie kritisiert unter anderem, dass fehlendes Personal und in der Folge immer wieder Notbetreuung Väter und Mütter häufig vor große organisatorische Probleme stellt.

Ein Beispiel, das ihr aus jüngerer Zeit in Erinnerung ist, war Halloween. An diesem Tag seien Kinder trotz großer Vorfreude auf ein gemeinsames Gruselfest in der Kita