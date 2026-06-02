Die Reihe „Kino für Junggebliebene“ geht in die nächste Runde. Gezeigt wird am Mittwoch, 10. Juni, 15 Uhr, in den Lux-Kinos in Frankenthal der Film „Ein fast perfekter Antrag“. Der Eintritt kostet neun Euro, Senioren ab 60 Jahren zahlen sieben Euro. Tickets sind unter www.lux-kinos.de erhältlich und zu den Öffnungszeiten an der Kinokasse, teilt die Stadt mit.

Im Mittelpunkt des Films steht Walter, ein pensionierter Witwer, der Restaurants testet und diese im Internet bewertet. Bei einem Besuch trifft er auf seine Jugendliebe Alice, der er vor vierzig Jahren erfolglos einen Heiratsantrag gemacht hatte. Nun will es Walter besser machen.

Weitere Angebote für Frankenthaler Senioren sind unter www.frankenthal.de/senioren zu finden.