Ein dreister Raub, an dem auch ein Kind beteiligt gewesen sein soll, hat sich am vergangenen Freitag gegen 13 Uhr in einem Supermarkt und auf dessen Parkplatz im Südring in Bobenheim-Roxheim ereignet. Ein Zeuge ist dabei verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei haben drei Frauen im Alter von etwa 30 Jahren das Geschäft zu genannter Uhrzeit betreten und auffällig schnell mehrere Einkaufswägen mit diversen Artikeln gefüllt. Sie sollen direkt danach den Supermarkt wieder durch die Eingangstür verlassen haben – ohne die Ware zu bezahlen. Die Tatverdächtigen sollen dabei Hilfe von einem Kind gehabt haben, dass die elektrische Eingangstür für sie geöffnet haben soll. Ein Polizeisprecher teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass es sich bei dem Kind Zeugenaussagen zufolge um ein etwas größeres Schulkind im Alter von etwa zehn Jahren handeln soll.

Dem Filialleiter sei der Diebstahl erst aufgefallen, als die Frauen auf dem Parkplatz des Supermarkts die Ware bereits in ein Auto geladen haben. Als der Leiter des Geschäfts die Frauen habe aufhalten wollen, haben diese das Einladen der gestohlenen Ware abgebrochen, seien in das Auto gestiegen und losgefahren. Nicht eingeladene Artikel sollen sie auf dem Parkplatz zurückgelassen haben.

Zeuge verletzt, Auto beschädigt

Bei dem Versuch, das Fahrzeug aufzuhalten, habe sich ein zur Hilfe gekommener Zeuge verletzt. Auch das Auto, der Polizei zufolge handelt es sich um eine silberfarbene Limousine, sei dabei beschädigt worden. Über die Art der Verletzung beim Zeugen und die Art Schadens am Auto konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch die Automarke der silberfarbenen Limousine sei am Dienstag noch nicht bekannt gewesen. Wer Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täterinnen, des Kindes oder Details zum Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.