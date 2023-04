Das neue Kieswerk im Osten von Bobenheim-Roxheim wird die Adresse „Auf der Bonnau“ erhalten. Dem hat der Bauausschuss am Donnerstag zugestimmt, und so wird es der Gemeinderat am 11. Mai wohl bestätigen. Der Betrieb, der laut Geschäftsführung seit Anfang dieser Woche offiziell am Start ist, benötigt einen sogenannten Wohnplatznamen. Dieser werde Eingang in Navigationssysteme finden, sagte Firmenchef Christoph Kopper, sodass Lieferanten, Besucher und Zusteller hoffentlich immer über die extra gebaute lange Zufahrt zum Werk gelangen und nicht über riskante Schleichwege nördlich des Geländes. Die Firma Willersinn Minerals wird in der Bonnau bis 2050 Kies und Sand abbauen und vermarkten.