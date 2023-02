Die Idee, im ehemaligen Asylbewerberheim im Pfalzring 51a in Bobenheim-Roxheim einen Kindergarten zu betreiben, ist vom Tisch.

Die Mehrheit des Gemeinderats hat in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, davon Abstand zu nehmen, auch wenn, wie Bürgermeister Michael Müller (SPD) berichtet, das Landes- und das Kreisjugendamt nichts dagegen haben. Aber offenbar stehen für etwa zwei Drittel der Ratsmitglieder bei einer Anmietung des Erdgeschosses im Pfalzring die Kosten und der Nutzen nicht im rechten Verhältnis. Sie wünschen sich laut Müller einen oder mehrere Kita-Neubauten. Wo und wie das verwirklicht werden könnte, müsse die Verwaltung in den kommenden Monaten ausloten, danach kehre das Thema zurück in die Gremien. Wie berichtet, entwickelt die Gemeinde aktuell einen „Masterplan“ für ihre gesamte Kita-Landschaft, um dem Bedarf an Betreuungsplätzen und den Anforderungen des neuen Kita-Gesetzes in den kommenden Jahren gerecht zu werden.