Bei der Aktion „Maskenkontrolltag“ am Mittwoch in Frankenthal sind keine Bußgelder verhängt worden. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. In der Stadt unterwegs waren zwei Teams, jeweils bestehend aus zwei Polizisten und drei Mitarbeitern des Kommunalen Vollzugsdienstes. Im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr kontrollierten sie rund 80 Personen. „Die Aktion hatte einen rein präventiven Charakter und diente der Sensibilisierung der Bevölkerung“, erklärte Stadt-Pressesprecherin Xenia Schandin. Es seien „viele aufklärende Bürgergespräche geführt“ worden. Verweigerungen oder grobe Verstöße gegen Hygienevorschriften habe man nicht festgestellt. In Geschäften und Gaststätten hätten rund 90 Prozent der Kontrollierten eine Maske getragen. Mehr Informationsbedarf gebe es offenkundig bei Nutzern des öffentlichen Personennahverkehrs: Auf dem Bahnhofsvorplatz und an den Bushaltestellen habe man „verstärkt auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen, da auch dort bereits Maskenpflicht besteht“.