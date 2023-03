Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die sprunghaft gestiegenen Energiekosten und die Sorge, dass die Gas- oder Ölheizung im Winter kalt bleiben könnte, haben eine Branche stark befeuert: Kamin- und Ofenbauer können sich vor Aufträgen kaum retten, die Hersteller sind am Limit. Kunden müssen sich auf Lieferfristen von mehr als einem Jahr einstellen.

„Ich bekomme täglich fast so viele Anfragen wie früher in einem Vierteljahr“, erklärt Ralf Prohaska, der in Frankenthal ein Kaminofenstudio betreibt, im Gespräch