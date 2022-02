Wer Escape Room Fan ist, gerne knifflige Rätsel löst und Geheimnisse lüftet: Für die oder den ist der Jugendworkshop der Nibelungen-Festspiele und des Alisa-Zentrums in Worms im April gedacht. Jugendliche ab zwölf Jahren können sich ab sofort unter anmelden.

Vom 10. bis 15. April dreht sich dieses Mal alles um das Thema „Escape Room“, also um ein Spiel, bei dem man durch das Lösen von Rätseln aus einem verschlossenen Raum entkommen muss. Ziel des Ferienangebots ist es, einen selbst gestalteten Escape Room mit Aufgaben rund um die Nibelungen zu entwickeln. Dafür besuchen die Jugendlichen einen professionellen Escape Room in der Region und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Dort nehmen sie die Rolle der Spielenden ein, sollen aber auch von Profis erfahren, worauf beim Erfinden und Bauen eines eigenen Raums zu achten ist. Mit Blick auf die Geschichte der Nibelungen gilt es dann, Geheimnisse und knifflige Aufgaben zu entwickeln, die Gäste im selbst entworfenen Escape Room lösen müssen. Dieser soll in einem fahrbaren Raum gestaltet werden, beispielsweise in einem alten Wohnmobil und während der Nibelungen-Festspiele im Juli 2022 für Besucher zugänglich sein. Geleitet wird der Workshop von Tobias Steinfeld. Unterstützen werden dabei zwei Künstlerinnen aus Worms, Uli Spiro und Anna Bludau-Hary.

Das Projekt gehört zu den Gewinnerprojekten des BASF Wettbewerbs „Gemeinsam Neues schaffen“. Im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements hat BASF mehrere Kooperationsprojekte in der Metropolregion Rhein-Neckar für das Jahr 2021 ausgezeichnet.

Ab sofort können sich Kinder und Jugendliche aus der Region im Alter zwischen 12 und 18 Jahren bei Franziska Hahn unter 06241 2000-403 über den Workshop informieren und anmelden. Der Workshop findet in den Osterferien vom 10. bis 15. April in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in den Räumen des Alisa-Zentrums Worms (Mainzer Straße 76) statt. Im Teilnahmebeitrag von 60 Euro ist das Mittagessen vor Ort inklusive. Die Ergebnisse des Workshops werden bei den Nibelungen-Festspielen präsentiert.