Ein unbekannter Jugendlicher hat sich am Montagabend gegen 20.20 Uhr an einem Dienstfahrzeug der Bundespolizei, das auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Worms abgestellt war, zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, wurde der rechte hintere Reifen des Mercedes Sprinter zerstochen. Laut der Aussage eines Zeugen trug der junge Mann, der in unbekannte Richtung floh, einen dunklen Kapuzenpullover und eine olivgrüne Jogginghose. Die Polizei in Worms bittet unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de um weitere Hinweise.