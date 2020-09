Auf dem Verkehrskreisel in der Bobenheim-Roxheimer Ortsdurchfahrt endete am frühen Samstagmorgen die Autofahrt eines 17-Jährigen. Der Jugendliche ohne Führerschein war laut Polizei einen BMW gefahren, obwohl er mit 1,2 Promille annähernd so viel Alkohol im Blut hatte wie der Beifahrer und Besitzer des Autos. Auf der L523, aus Frankenthal kommend, sei er geradewegs auf den Kreisverkehr aufgefahren, heißt es im Bericht der Beamten.

Leichte Verletzungen und 20.000 Euro Schaden

Beide Insassen seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Der Wagen musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung. Auch der Beifahrer wird wohl nicht ungeschoren davon kommen.