Menschen mit psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen benötigen besonderen Schutz und Unterstützung. Jacqueline Zipperle ist seit 15. Mai bei der Stadtverwaltung als Psychiatriekoordinatorin beschäftigt.

Jacqueline Zipperle stellte sich im Ausschuss für Soziales und Gesundheit vor und berichtete, dass sie inzwischen gut vernetzt ist. Zu finden ist Zipperle – genauso wie die Betreuungsbehörde und die Gemeindeschwestern plus – in der Westlichen Ringstraße (Gebäude der Commerzbank).

Sie berichtete, dass inzwischen drei berufserfahrene Personen als Mitglieder der gesetzlich vorgeschriebenen Besuchskommission berufen wurden. Irene Kowalik-Bräuer aus Frankenthal sowie die beiden Ludwigshafener Dennis Tamke vom Sozialpsychiatrischen Dienst des Rhein-Pfalz-Kreises und Uwe Kneibert. Sie haben bereits in ähnlicher Funktion ehrenamtlich gearbeitet. Diese unabhängige Kommission hat die Aufgabe mindestens einmal jährlich Menschen, die gegen ihren Willen wegen ihrer seelischen Erkrankung in die Klinik eingewiesen werden, zu besuchen. Sie sollen Wünsche und Beschwerden der untergebrachten Menschen aufnehmen. Ihr Bericht geht an den Beirat für psychische Gesundheit.

Die Besuchskommission, die für den Zeitraum 2024 bis 2028 berufen wird, arbeitet ehrenamtlich und ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bis zu sieben Personen können ihr angehören. Ausschussmitglied Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste) regte an, mindestens zwei weitere Personen zu benennen, die diese unabhängige Aufgabe wahrnehmen. Zipperle sagte, dass noch zwei Personen gesucht werden, das Finden jedoch schwierig sei.