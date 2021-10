Die Jugendbeauftragte Pia Maffenbeier ruft alle Bobenheim-Roxheimer wieder dazu auf, bei der bundesweiten „Aktion Laternen Fenster“ mitzumachen. Den ganzen November über sollen in der Gemeinde möglichst viele gebastelte Laternen in den Fenstern leuchten. Maffenbeier und der örtliche Gewerbeverein hoffen, dass es Kreative gibt, die über den eigenen Bedarf hinaus Laternen basteln, damit diese in den Schaufenstern der Geschäfte und Betriebe für Freude sorgen können.

Im Internet gibt’s eine Bastelanleitung

Anmeldungen dafür werden per E-Mail an jugendbeauftragte@bobenheim-roxheim.de entgegengenommen. Nähere Informationen zur Aktion der Firma Lichtschneiderei Brenzinger in St. Leon-Rot und eine Bastelanleitung finden sich im Internet unter http://lichtschneiderei.de sowie auf der Homepage der Gemeinde Bobenheim-Roxheim.