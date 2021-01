Die ersten 110 Mitarbeiter der Stadtklinik wurden am Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft. Dabei sei der Wirkstoff von Moderna zum Einsatz gekommen, der von der Europäischen Kommission am 6. Januar zugelassen und in dieser Woche in Rheinland-Pfalz an Krankenhäuser ausgeliefert wurde. Das teilt die Klinik mit. Zunächst sei das Personal der Zentralen Notaufnahme sowie der Intensiv- und der Infektionsstation versorgt worden. Nun warte man auf weitere Impfstofflieferungen. Insgesamt sei die Impfbereitschaft unter den Beschäftigten hoch, heißt es. Durch Aufklärungsgespräche habe man im Vorfeld viele Bedenken und Ängste ausgeräumt. In der Stadtklinik sei in den zurückliegenden Wochen eine kleine Impfstraße aufgebaut worden. Weil zunächst kein Impfstoff lieferbar gewesen sei, habe sich der Start mehrfach verschoben.

Kein Aufnahmestopp

Anders als umliegende Kliniken, die einen Aufnahmestopp erließen, habe die Stadtklinik Frankenthal in der Corona-Krise weiter die Grund- und Regelversorgung für Patienten in der Region angeboten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Zahl der bislang an Covid-19 erkrankten Mitarbeiter wird darin als „niedrig“ bezeichnet. Man teste seit April alle stationären Patienten, die hauseigene Apotheke gewährleiste die Ausstattung mit hochwertiger Schutzausrüstung.