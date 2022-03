Am 1. März starten die Betriebsratswahlen Frankenthal. „Wir müssen die Folgen der Corona-Krise bewältigen und gleichzeitig den klimagerechten Umbau unserer Industrie gestalten. Das geht nur mit starken Betriebsräten“, sagte Birgit Mohme, erste Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal, die alle Arbeitnehmer dazu aufruft, sich an den anstehenden Wahlen zu beteiligen. „Die betriebliche Mitbestimmung ist eine entscheidende Antwort auf die Verunsicherung, die in unserer Gesellschaft um sich greift“, argumentiert Mohme.

Die Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai statt. Ab fünf Beschäftigten kann ein Betriebsrat gewählt werden. Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer ohne Leitungsfunktion, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Beschäftigte, die seit mindestens sechs Monaten im Unternehmen arbeiten, dürfen kandidieren. Die IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal betreut rund 234 Betriebsratsmitglieder in 51 Unternehmen der Region.