Rüdiger Wunderlich ist als Vorsitzender des Bezirksverbands Rheinhessen-Vorderpfalz der Industriegewerkschaft Bau für vier weitere Jahre bestätigt worden.

Damit bleibt der 58-Jährige oberster Interessenvertreter in Frankenthal für Bauarbeiter, Reinigungskräfte und für Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft. Laut Arbeitsagentur arbeiten in Frankenthal alleine rund 510 Menschen im Bauhauptgewerbe und 140 in der Gebäudereinigung. Auch Wunderlich ist vom Fach, er ist gelernter Isolier-Meister und Fachkraft für bautechnischen Brandschutz. Als Betriebsratsvorsitzender vertritt er außerdem die Interessen der Belegschaft in seinem Unternehmen.

Der wiedergewählte Bezirksvorsitzende kündigt an, dass sich die IG Bau auch weiterhin in politische Debatten einmischen werde: „Viele Vorhaben der Berliner Koalition haben direkte Auswirkungen für unsere Region und die Beschäftigten.“ Beispiel Wohnungsbau: Da gehe es um bezahlbare Wohnungen und mehr Sozialwohnungen. Auch für die Stärkung der Tarifbindung fordert Wunderlich ein klares Signal. „Der Tariflohn sollte endlich zur Regel werden“, so Wunderlich.