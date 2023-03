Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit März wird in der Verbandsgemeindeturnhalle kein Sport mehr getrieben, weil die Lüftungstechnik nicht ausreichend ist. Das bringt die Handballer der HSG Eckbachtal in arge Bedrängnis. Eine Lösung des Problems ist kurzfristig nicht in Sicht.

Sowohl Vereine als auch die Schüler der Hermann-Sinsheimer-Grundschule dürfen keinen Sport in der VG-Halle treiben. Um die Halle ausreichend zu belüften, werden Luftwechsel von mindestens