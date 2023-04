Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende war’s ein glatter Durchmarsch: Mit fünf Siegen aus fünf Spielen haben die Herren 40 der SG Ruchheim/Mörsch/Frankenthal den Titel in der Tennis-Verbandsliga geholt und sich damit auch den Aufstieg in die Oberliga gesichert. Die SG musste die Saison ohne ihren Mannschaftsführer bestreiten. Dieser ist zuversichtlich, dass das Team auch eine Klasse höher eine gute Rolle spielen kann.

Groß gefeiert haben die Spieler der SG Ruchheim/Mörsch/Flomersheim am Samstag noch nicht. „Es hat sich in Grenzen gehalten“, berichtet Teamkapitän Jochen Petry.