Der Austausch der Bodenplatten zieht sich deutlich länger hin, als ursprünglich angekündigt. Ende November seien die Bauarbeiten am Eingangsbereich des Hauptbahnhofs Frankenthal abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn (DB) im Oktober auf Anfrage mit. Doch erst auf einem Teilstück waren zum Jahresende die dunkleren neuen Platten verlegt. Seit vergangenen Donnerstag laufen die Arbeiten wieder. Der alte Belag werde jetzt weiter abgetragen, damit an der kompletten Front die Fliesen ausgetauscht werden können, teilt eine DB-Sprecherin auf Anfrage mit. Abhängig von der Witterung rechnet das Unternehmen damit, dass die Erneuerung Ende Februar abgeschlossen ist. Die Sanierung ist Teil des Konjunkturprogramms 2021 für attraktive Bahnhöfe, für das der Bund 120 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Etwa 1000 Bahnhöfe bundesweit sollen davon profitieren. In Frankenthal werden im Zuge des Konjunkturprogramms neben den Bodenbelägen auch Dach und Dämmung erneuert. Außerdem seien bereits im Sommer Heizelemente und Heizanlagen ausgetauscht worden, informiert die Bahn.