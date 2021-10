Die Deutsche Bahn (DB) erneuert am Eingang vor dem Hauptbahnhof Frankenthal seit dieser Woche Bodenplatten. Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, sollen die Arbeiten je nach Witterung zwei bis drei Wochen dauern. Die Sanierung ist Teil des Konjunkturprogramms 2021 für attraktive Bahnhöfe, für das der Bund 120 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Etwa 1000 Bahnhöfe bundesweit sollen davon profitieren, an etwa 600 davon seien die Arbeiten bereits erledigt, heißt es bei der Bahn. In Frankenthal werden im Zuge des Konjunkturprogramms neben den Bodenbelägen auch Dach und Dämmung erneuert. Außerdem sollen Heizelemente und Heizanlagen ausgetauscht werden, heißt es in den DB-Unterlagen.