Sieben Fußballmannschaften haben am Mittwoch in der Pestalozzigrundschule in Bobenheim-Roxheim darum gekämpft, das Hallenturnier der kleinen Grundschulen im Rhein-Pfalz-Kreis zu gewinnen. Klein heißt: In den dritten und vierten Klassenstufen dieser Schulen sind jeweils weniger als 40 Kinder. Die „großen“ Schulen hatten eine Woche zuvor Gelegenheit, sich im Fußball zu messen. Das Turnier gewonnen haben die Kinder der Karl-Hufnagel-Schule in Harthausen bei Speyer. Auf die Plätze zwei und drei schafften es die Grundschulen in Birkenheide und Hanhofen. Entscheidend für die Platzierungen und die Qualifikation für die Endspiele waren die erzielten Punkte. Und wenn zwei Schulen die gleiche Anzahl an Punkten hatten, war die Anzahl der geschossenen Tore ausschlaggebend.