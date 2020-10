Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag auf dem Globus-Parkplatz in Bobenheim-Roxheim eine Handtasche aus einem Kofferraum gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 11.30 und 11.35 Uhr. Eine 82-Jährige hatte nach ihrem Einkauf die Tasche im Kofferraum gelassen, während sie ihren Einkaufswagen zurückbrachte. Dabei ließ sie ihr unverschlossenes Auto für einen kurzen Moment aus den Augen. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrt, stellte sie fest, dass ihre Tasche fehlte.