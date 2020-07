Leichtathletin Nina Warschko vom LAC Frankenthal hat in Aschaffenburg ihren ersten Saisonwettkampf bestritten. Beim Sommersportfest startete die Heßheimerin im Sprint über 100 Meter und im Weitsprung – und landete in ihrer Altersklasse ganz vorne.

Aufgrund ihres Meldewerts sei die 15-Jährige unter den 78 Teilnehmerinnen aller Altersklassen für den schnellsten 100-Meter-Lauf von insgesamt 13 Sprints eingeteilt worden, berichtet LAC-Trainer Dino Ziegler. Mit einer Zeit von 12,58 Sekunden erreichte sie Platz zwei – knapp hinter der älteren Elayna Krisch von der LG Olympia Dortmund, die in der U20 startet. In ihrer Altersklasse W15 belegte die LAC-Athletin mit dieser Zeit den ersten Rang. Mit Warschkos Ergebnis ist Ziegler zufrieden. „Für den ersten Wettkampf des Jahres sind 12,58 Sekunden eine super Zeit.“ 2019 habe Warschko im ersten Wettkampf noch 12,80 Sekunden benötigt, und das bei günstigeren äußeren Bedingungen, erläutert der Coach. Er geht davon aus, dass die Heßheimerin den 100-Meter-Sprint im Laufe des Jahres unter Wettkampfbedingungen in 12,30 Sekunden absolvieren kann.

Auch im Weitsprung ganz vorne

Auch im Weitsprung sicherte sich Warschko in Aschaffenburg den ersten Platz in der W15. Mit einem Satz von 5,44 Metern gleich im ersten Versuch landete sie vor Elisa Schmeling (LG Erlangen), die 5,29 Meter weit sprang. „Nach den ungünstigen Trainingsbedingungen in der Corona-Krise war das ein guter Einstieg in die in diesem Jahr voraussichtlich sehr kurze Saison“, sagt Ziegler.