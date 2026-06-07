Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll haben in der Nacht zum Samstag zwischen 19 und 1 Uhr an der A61 auf dem Autobahnparkplatz „Auf dem Hahnen“ bei Lambsheim zahlreiche Verstöße ans Licht gebracht. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Kräfte der Polizeiautobahnstation Ruchheim, der Zentralen Verkehrsdienste, weiterer Einheiten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie der Autobahnpolizei Darmstadt mit dem Hauptzollamt Karlsruhe insgesamt 135 Fahrzeuge und 270 Personen. Die Autobahnmeisterei Ruchheim leitete den Verkehr über den Parkplatz, das THW Frankenthal stellte die Infrastruktur. Die Einsatzkräfte leiteten in zwölf Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren, in acht Fällen Strafverfahren und in drei Fällen zollrechtliche Verfahren gegen Fahrer oder Mitfahrer ein. Darunter fielen drei Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zwei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eines wegen Urkundenfälschung und eines wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem leitete die Polizei ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach Alkoholkonsum und vier weitere nach Betäubungsmittelkonsum ein; in diesen fünf Fällen entnahm ein Arzt Blutproben. Drei kontrollierte Personen waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, gegen eine weitere lag ein Haftbefehl vor. Die Beamten stellten insgesamt neun Kontrollaufforderungen und Mängelberichte wegen fehlender Dokumente oder nicht ordnungsgemäß in Betrieb genommener Fahrzeuge aus; sieben Fahrern untersagten sie die Weiterfahrt. Der Transport eines zehn Wochen alten Hundewelpen aus einem Nicht-EU-Land nach Deutschland verstieß gegen das Tierschutzgesetz; nach Einbezug des Tierschutzes Rhein-Neckar durften Hunde aus Nicht-EU-Ländern mit gültigem Tollwutimpfschutz frühestens nach sieben Monaten eingeführt werden, der Tierschutz nahm das Jungtier in Obhut.