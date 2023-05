Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Sondersitzungen des Planungs- und Umweltausschusses in den kommenden drei Wochen will die Verwaltung die kommunalpolitischen Gremien bei Weichenstellungen für die künftige Frankenthaler Stadtentwicklungen auf den aktuellen Stand bringen. Zum Auftakt am Dienstag, 8. September, geht es um Vorgaben auf überregionaler Ebene und den Weg zu einem Flächennutzungsplan mit Perspektive bis ins Jahr 2035.

Die weiteren Sitzungen am 10. und am 30. September beschäftigen sich mit dem Entwicklungskonzept für Gewerbeflächen und mit einer Prognose für den Wohnraumbedarf in Frankenthal.