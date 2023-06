Vier Verletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der B9 im Bereich der BASF-Kläranlage in südlicher Richtung ereignet hat. Als Unfallursache meldet die Polizei eine starke Rauchentwicklung, die auf einen Grünstreifenbrand direkt neben der B9 zurückzuführen ist. Eine 38-jährige Autofahrerin und ein 41-jähriger Autofahrer sind von dem Rauch überrascht worden und kollidierten miteinander. Im Fahrzeug der 38-Jährigen befanden sich zudem zwei achtjährige Mädchen. Alle vier Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Zur Unfallaufnahme musste die B9 in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt werden. Wegen der Löscharbeiten am Grünstreifen musste die Gegenrichtung auf eine Spur verengt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.