Der Planungs- und Umweltausschuss hat die Entwürfe Mitte September vorgestellt bekommen, am Freitagnachmittag sind die Bewohner des Lauterecker Viertels an der Reihe: Dann will eine Gruppe privater Bauherren aus Frankenthal bei einer Bürgerversammlung erklären, was sie auf dem Grundstück Goethestraße 14 vorhat.

Fünf bis sechs Gebäude mit maximal 60 Wohnungen könnten nach den Plänen auf dem etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen, das von Goethe-, Uhland- und Schopenhauerstraße eingerahmt wird. Voraussetzung für eine Realisierung der Entwürfe aber ist eine Änderung des derzeit für das Viertel gültigen Bebauungsplans, demzufolge pro Gebäude nur zwei, in Ausnahmefällen drei Wohneinheiten zugelassen sind. Aus Sicht der Planer für das Baurecht unproblematisch: die vorgesehene Höhe der Häuser.

Bevorzugte Variante: Staffelgeschoss

Der Nachfahre der KSB-Gründerfamilie Klein, Klaus Kühborth, bringt das parkähnlich angelegte Grundstück, auf dem derzeit noch sein Elternhaus steht, in das Projekt ein. Zu der Gruppe, die zwischen 20 und 25 Millionen Euro investieren möchte, gehören neben Kühborth und seiner Frau Ute die Unternehmer Michael Kuffler und Frank Hüther, Architekt Frank Wolf und das Bad Dürkheimer Ehepaar Wolfgang und Anette Haas. Von Wolf (P4 Architekten) stammen auch die zwei Entwürfe. Favorit ist eine Variante mit einem oder mehreren Staffelgeschossen. Sie orientiere sich an dem in Lauterecken vielfach verwendeten allseitigen Walmdach.

Grundstück darf besichtigt werden

In der Einladung zu der Bürgerversammlung betont die Gruppe, dass es ihr wichtig sei, mit „unseren möglichen zukünftigen Nachbarn über unser Konzept ins Gespräch zu kommen“. Der bisherige Projektstand werde anhand von Modellen und Plänen erläutert. Ziel des Vorhabens sei es, dass „moderner, nachhaltige und energetisch hochwertiger Wohnraum“ entstehe. Besucher könnten am Freitag auch das Grundstück besichtigen. Wie berichtet, planen die Bauherren bei einigen besonders wertvollen Gehölzen deren Verpflanzen an einen anderen Standort auf dem Areal.

Termin

Bürgerversammlung zum Projekt „Goethe-Quartier“ am Freitag, 8. Oktober, ab 15 Uhr auf dem Anwesen Goethestraße 14. Geplantes Ende: gegen 17.30 Uhr. Fragen beantwortet die Investorengruppe unter der E-Mail-Adresse GoetheQuartier-FT@web.de.