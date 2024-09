150 Reinigungskräfte in Frankenthal könnten davon profitieren, wenn die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG Bau sich im Tarifstreit mit ihren Forderungen durchsetzt. Weiterverhandelt wird Ende Oktober.

Die Stundenlöhne in der Gebäudereinigung sollen um drei Euro steigen. Das fordert die Gewerkschaft laut einer Mitteilung der IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz. Der Mindestlohn läge dann bei 16,50 Euro pro Stunde. „Das ist der Lohn, den die meisten Reinigungskräfte in Frankenthal verdienen. Und das muss das neue Lohn-Limit für die harte Arbeit sein“, sagt Rüdiger Wunderlich, IG-Bau-Vorsitzender im Bezirk Rheinhessen-Vorderpfalz. Bei einer Vollzeitstelle käme eine Gebäudereinigerin dann auf knapp 2790 Euro brutto im Monat. Viele hätten allerdings nur einen Teilzeitjob. Die Arbeit in der Reinigungsbranche sei hart sowie mit Zeitdruck und teils belastenden Situationen, etwa in Pflegezimmern, verbunden. Die meisten der rund 150 Beschäftigten der Gebäudereinigung in Frankenthal – darunter viele Mini-Jobber – hätten „keinen einzigen Cent an Inflationsausgleichsprämie“ bekommen, kritisiert Wunderlich, der auch für Auszubildende deutliche Lohnsteigerungen verlangt.