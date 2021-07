Ein im Foltzring geparktes Auto wurde zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen von Unbekannten mit Steinen beworfen. Das teilt die Polizei am Samstag mit. Der Sachschaden soll bei 700 Euro liegen. Zeugen können sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.