Die steigenden Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus sind der Grund für weitere Absagen von Veranstaltungen in Frankenthal: Nicht stattfinden werden die Gedenkstunden zur Reichspogromnacht am Montag, 9. November, und zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November.

Nach Rücksprache mit dem Förderverein für jüdisches Gedenken fällt die Gedenkveranstaltung am 9. November aus. „Wir rufen die Bürger trotzdem dazu auf, an diesem Tag der Ereignisse zu gedenken. Wir freuen uns, wenn die Frankenthaler Kerzen und Blumen am Gedenkstein niederlegen“, sagt Herbert Baum vom Förderverein. „Wir schließen uns der Meinung der Politik an, Veranstaltungen abzusagen, denn uns ist der Ernst der Lage bewusst.“ Der Gedenkstein befindet sich am ehemaligen Standort der Frankenthaler Synagoge in der Glockengasse. „Gerade angesichts der aktuellen Terrorattacken in Österreich, Deutschland und Europa ist es wichtig, wachsam zu sein und wachsam zu bleiben – aber auch zu gedenken“, so Baum.

Stille Kranzniederlegung am Mahnmal

Auch die Gedenkstunden anlässlich des Volkstrauertags am 15. November, die für den Hauptfriedhof und die Vorort-Friedhöfe geplant waren, können nach Einschätzung der Verwaltung nicht in gewohnter Form stattfinden. Stattdessen werde es am Mahnmal für die Toten des Zweiten Weltkriegs auf dem Hauptfriedhof eine stille Kranzniederlegung ohne Öffentlichkeit geben. „Ich bitte Sie, am Volkstrauertag, der Verstorbenen der Kriege und der Opfer von Gewaltherrschaft im Stillen zu gedenken und sie würdevoll zu ehren“, zitiert die Stadt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in ihrer Pressemitteilung.