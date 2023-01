Die Stadt ist zwar mit lautstarkem Feuerwerk, im Großen und Ganzen aber friedlich ins neue Jahr gestartet: Sechs kleinere Einsätze meldet die Frankenthaler Feuerwehr. Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht eine positive Bilanz der Silvesternacht.

Fast ausschließlich brennende Mülleimer und Feuerwerksreste haben die Feuerwehrleute bei ihren sechs Einsätzen beschäftigt. In keinem der Fälle sei es allerdings zu erkennbarem Sachschaden gekommen, heißt es in der Pressemitteilung. Bei einem Einsatz habe eine hausinterne Brandmeldeanlage auf Rauch von Raketen und Böllern reagiert, der aus der Umgebung in die Frischluftansaugung der Anlage gezogen wurde. Die Anlage habe daraufhin ausgelöst und auf Störung geschaltet. Die Wehr habe den Betreiber bei der Rücksetzung des Alarms und der Wiederinbetriebnahme der Lüftung unterstützt.

30 Ehrenamtliche im Dienst

In der am Sonntag veröffentlichten Mitteilung sprechen die Verantwortlichen von einem „insgesamt ruhigen Jahreswechsel“, den die rund 30 ehrenamtlichen Einsatzkräfte erlebt hätten. Sie hätten den Bereitschaftsdienst teilweise auch mit ihren Familien auf der Hauptfeuerwache verbracht. Um in einem möglichen Ernstfall schnell reagieren zu können, waren ein kompletter Löschzug und verschiedene Sonderfahrzeuge besetzt.

14 Straftaten regisitriert

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht eine positive Bilanz der Silvesternacht. Der Großteil der Bürger habe den Jahreswechsel friedlich gefeiert. Ersten Auswertungen zufolge kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums in der gesamten Vorder- und Südpfalz zu 14 Straftaten und drei Ordnungswidrigkeiten, die im direkten Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten stehen. Es wurden demzufolge fünf Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, fünf wegen Sachbeschädigungen und eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen. Nähere Angaben zu Örtlichkeiten und Art der Zwischenfälle machte das Präsidium nicht. örg/ier