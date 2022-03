Die Kreisstraße 1, die Bobenheim-Roxheim mit der zu Frankenthal gehörenden Petersau verbindet, muss nach Angaben der Stadtverwaltung ab diesem Mittwoch, 30. März, voraussichtlich für ein halbes Jahr teilweise gesperrt werden. Laut der Mitteilung vom späten Dienstagnachmittag ist der Abschnitt zwischen der B-9-Anschlussstelle und der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim betroffen. Grund für die Sperrung seien Arbeiten an dort verlaufenden Freileitungen. Es sei im genannten Zeitraum „mit erheblichen Behinderungen und Stauungen zu rechnen“, so die Stadt .