Vier Varianten, wie das umstrittene Baugebiet „Am Studernheimer Weg“ in gegenüber früheren Plänen deutlich verkleinerter Form aussehen könnte, bekommt der Ortsbeirat Flomersheim am Dienstag, 13. April, bei einer Sondersitzung (19 Uhr, großer Saal, Congress-Forum) von der Stadtverwaltung präsentiert. Im Entwurf, der den Gremien vor etwa zwei Jahren vorgelegt worden war und für den es sowohl in der Bevölkerung als auch im Ortsbeirat viel Kritik gegeben hatte, waren einmal mehr als 200 Wohneinheiten vorgesehen. Das hätte für Flomersheim etwa 400 neue Einwohner bedeutet. Die nun vorgelegten Varianten sind, wie der Verwaltungsvorlage für die Sitzung am Dienstag zu entnehmen ist, deutlich kleiner: Ihre Fläche schwankt zwischen 2,5 und 4,7 Hektar. Maximal sollen darauf noch bis zu 100 Wohnungen für rund 200 Menschen untergebracht werden. In allen Vorschlägen sind eine Kindertagesstätte und eine sogenannte Sonderwohnform vorgesehen. Möglich ist laut Stadt auch die Realisierung in zwei Bauabschnitten. Die Fraktionen des Vorort-Beirats sollen im nächsten Schritt vor allem entscheiden, für welche der Varianten ein Verkehrsgutachten erstellt werden soll. Die Erschließung des Gebiets über den Studernheimer Weg war einer der wichtigsten Kritikpunkte der Gegner des Baugebiets. Weitere Themen auf der Tagesordnung der Sondersitzung: ein privates Projekt, für das ein Bebauungsplan und der Flächennutzungsplan geändert werden sollen, und zwei Bauanträge.