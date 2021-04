Die Freiwillige Feuerwehr von Bobenheim-Roxheim ist am Freitagmorgen um 7 Uhr in die Theodor-Heuss-Straße gerufen worden. Dort war im Keller eines Einfamilienhauses aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau, die laut Wehrleitung zu dem Zeitpunkt als einzige anwesend war, sei stark hustend vor dem Haus angetroffen und wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Brand an sich sei eher ein kleinerer gewesen, berichtet Wehrleiter Kai Neiheiser. „Aber die Rauchentwicklung war massiv.“ Deshalb hätten nach den etwa einstündigen Löscharbeiten noch Belüftungsmaßnahmen ergriffen werden müssen.