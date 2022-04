Trickfilme, Tonaufnahmen und Minecraft-Welten: Aus sechs verschiedenen Kursangeboten können Kinder während der Osterferien in der Stadtbücherei wählen. Wer mag, kann dabei auch seine eigene Traumbibliothek gestalten.

Die Stadtbücherei, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, bietet längst viel mehr als Bücher. Einen Einblick in die medienpädagogische Arbeit des Teams gibt das Ferienprogramm, das bereits am Montag, 11. April, mit der Frage startet „Wie klingt die Stadtbücherei?“. Im Trickfilm-Workshop am Dienstag, 12. April, werden fantastische Welten gemalt, gebastelt und fotografiert. In Verbindung mit Sprachaufnahmen sollen daraus am Tablet Stop-Motion-Filme entstehen. Eigene Bilder malen und vertonen Kinder ab sechs Jahren mit der App Book-Creator am Mittwoch, 13. April, um ein multimediales E-Book zu gestalten. Im Workshop am Freitag, 14. April, bauen Kinder ab acht Jahren im Kreativmodus von Minecraft gemeinsam eine fantastische Wunderbücherei.

Comic-Fotostory und 3D-Modell

In der zweiten Ferienwoche gestalten Kinder ab sieben Jahren am Mittwoch, 20. April, Comic-Fotostorys zu der Frage „Wenn ich König*in der Bücherei wäre…?“. Zum Abschluss der Reihe basteln im letzten Workshop (Donnerstag, 21. April) Kinder ab sechs Jahren mit Schere und Papier 3D-Modelle von Traumbüchereien.

Alle Werke sollen am Welttag des Buches am Samstag, 23. April, 10 bis 13 Uhr, in der Stadtbücherei präsentiert werden.

Die Workshops dauern zwischen vier bis sechs Stunden und kosten etwa drei Euro. Eine Anmeldung und eine schriftliche Einverständniserklärung für Foto-, Film- und Tonaufnahmen sind erforderlich unter stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei, Welschgasse 11.